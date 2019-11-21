Названы опасные для смартфонов приложения

Их не стоит устанавливать на Android и iOS.

Специалисты назвали опасные для смартфонов приложения, которые не стоит устанавливать на Android и iOS. Об этом пишет Hi-tech Mail.ru.

В случае с Android это APK-файлы, загруженные из неавторизованных источников и устанавливаемые вручную. Такие приложения могут украсть ценную информацию и пароли.

Кроме того, специалисты не рекомендуют устанавливать приложения с подписками – астрологическими прогнозами, гаданиями, предсказаниями будущего и т.п. Оформив подписку раз, придется платить ежемесячно несколько тысяч рублей.

Также опасность представляют подделки, маскирующиеся под известные приложения. Они могут потребовать доступ к смс, контактам, медиафайлам и другим личным данным, что создает угрозу кражи информации.

В четвертую опасную категорию входят приложения, маскирующиеся под полезные инструменты. Например, приложение для погоды может потребовать доступ к камере и смс, или фонарик, которому вдруг может понадобиться запись звонков.

Специалисты также рекомендовали быть осторожными с альтернативными приложениями соцсетей. Среди них есть проверенные программы, однако в большинстве случаев они просто пытаются похитить логин и пароль, чтобы завладеть учетной записью.

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