Названы худшие операторы сотовой связи в Петербурге

Качество мобильной связи в Петербурге оценили сотрудники Роскомнадзора.

Роскомнадзор назвал худших операторов сотовой связи в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На первой строчке "красуется" МТС. Отметим, что проверка осуществялась по нескольким критериям: работа голосового соединения, передача SMS и скорость интернета.

Далее в чарте худших операторов представлены ПАО "ВымпелКом", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "МегаФон". Также в Роскомнадзоре отметили, что представители сотовой связи могут меняться местами в зависимости от категории.

Исследования проводили со 2 апреля по 16 июля.

Фото: Pixabay