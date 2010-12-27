Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Названы худшие операторы сотовой связи в Петербурге
Сегодня, 21:58
0
IRINA_CHALKINA
90

Названы худшие операторы сотовой связи в Петербурге

0
 
 

Качество мобильной связи в Петербурге оценили сотрудники Роскомнадзора.

Роскомнадзор назвал худших операторов сотовой связи в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На первой строчке "красуется" МТС. Отметим, что проверка осуществялась по нескольким критериям: работа голосового соединения, передача SMS и скорость интернета.

Далее в чарте худших операторов представлены ПАО "ВымпелКом", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "МегаФон". Также в Роскомнадзоре отметили, что представители сотовой связи могут меняться местами в зависимости от категории.

Исследования проводили  со 2 апреля по 16 июля.

Фото: Pixabay

Теги: петербург мобильная связь , роскомнадзор , сотовая связь
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5