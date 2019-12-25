Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет

Первую тройку возглавили Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.

"Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет включительно. В первой тройке оказались Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.

Деятельность актрис оценивали по нескольким критериям. В их числе, количество проектов, в которых они снялись, число главных ролей, рекламные компании фильмов, награды на фестивалях, уровень медийности и пр. В расчет брались фильмы, вышедшие с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года в прокат или онлайн, а также с 1 января по 30 июня текущего года в телеэфир.

Кроме Аксеновой, Бортич и Старшенбаум в первую десятку также попали Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина.

Ранее мы писали, что Александр Петров возглавил список главных молодых актеров России.

Фотоколлаж: Instagram / im_lyubovaksenova, bortich, starshenbaum