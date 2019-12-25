Новорожденные хуже справляются с инфекцией из-за отсутствия устойчивого иммунитета.

Названа точная опасность коронавируса для детей. Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали о рисках для новорожденных. У данной категории пациентов существует высокий риск заражения штаммом SARS-CoV-2 и развития тяжелых симптомов распространения инфекции. результаты научной группы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Исследователи проанализировали данные более 2500 тысяч пациентов с подтвержденным наличием COVID-19. Они проверили показатели несовершеннолетних детей за период с 12 февраля по 2 апреля. Общие данные говорят врачам о том, что дети меньше подвержены коронавирусной инфекции. Из всех зарегистрированных случаев дети заражаются только в 1,7%, хотя данная категория составляет 22% населения. У 73% детей с COVID-19 развивался кашель, лихорадка или одышка. У взрослых пациентов (от 18 до 64 лет) эти симптомы наблюдались в 93% случаев.

Врачи отметили, что 147 малолетних зараженных пришлось госпитализировать из-за тяжелых симптомов. Из них пятеро были направлены в реанимацию, трое скончались от инфекции. Среди 95 младенцев с вирусом в больницу попали 62%. Такая статистика может быть связана с тем, что на первом году жизни малыши еще не имеют устойчивого иммунитета, как более старшие дети и взрослые.

Известный российский физик с коронавирусом скончался в Коммунарке.