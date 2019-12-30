Эксперты назвали распространенные ошибки при зарядке смартфона

Большинство пользователей ошибочно полагаются на рекламные ролики.

Зачастую владельцы смартфонов неправильно заряжают свои гаджеты. Об этом сообщило издание Business Insider.

Эксперты отметили, что большинство пользователей, полагаясь на рекламные ролики и кинофильмы, заряжают девайсы ошибочно, из-за чего срок службы смартфонов сокращается.

Специалисты рекомендуют заряжать смартфоны с утра, а не ночью. Это связано с тем, что оставлять на зарядке телефон, который набрал 100% не рекомендуется. Также не стоит начинать заряжать девайсы с уровнем заряда 30–50%.

Видео: YouTube / Beebom,Technical Guruji