  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:24
354
Rybka123
Код вставки плеера

Эксперты назвали распространенные ошибки при зарядке смартфона

0 0

Большинство пользователей ошибочно полагаются на рекламные ролики.

Зачастую владельцы смартфонов неправильно заряжают свои гаджеты. Об этом сообщило издание Business Insider.

Эксперты отметили, что большинство пользователей, полагаясь на рекламные ролики и кинофильмы, заряжают девайсы ошибочно, из-за чего срок службы смартфонов сокращается. 

Специалисты рекомендуют заряжать смартфоны с утра, а не ночью. Это связано с тем, что оставлять на зарядке телефон, который набрал 100% не рекомендуется. Также не стоит начинать заряжать девайсы с уровнем заряда 30–50%.

Видео: YouTube / Beebom,Technical Guruji

Теги: зарядка, смартфоны
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии