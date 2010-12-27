Следователь назвал причину смерти манекенщика Zombie Boy

Ранее предполагалось, что мужчина умер в результате самоубийства.

Канадский манекенщик Рик Дженест, более известный по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy), погиб в результате несчастного случая, а не покончил жизнь самоубийством, как думали ранее. Об этом сообщил телеканал СTV со ссылкой на следователя по этому делу Мелиссу Ганьон.

Рик Дженест в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна третьего этажа 1 августа 2018 года. В крови Zombie Boy находилось 234 мг/дл алкоголя, что в три раза больше нормы, при которой можно садиться за руль в Канаде.

Zombie Boy начал набивать на своем теле тату с 16 лет. Известность он получил после съемок в клипе на песню Леди Гаги Born This Way ("Рождена такой", 2011).

Ранее в сети появился новый посмертный клип Децла.