Стала известна причина аварийной посадки самолета из Антальи в Пулково

Самолет отстранили от полетов.

Авиакомпания "Россия" назвала причину аварийной посадки пассажирского самолета, летевшего из Антальи в Петербург, в Пулково. Информация появилась в Telegram-канале авиаперевозчика.

В пресс-службе рассказали, что самолет Airbus A319, выполняющий рейс SU6694 Анталья-Пулково, при заходе на посадку в аэропорт Пулково попал в стаю птиц. В результате чего произошел выход в нештатный режим работы двигателей лайнера. Специалистам предстоит отремонтировать двигатели самолета. Сам самолет отстранили от полетов.

С самолетами авиакомпании "Россия" в аэропорту Пулково с начала 2021 года до 12 сентября зафиксировано 22 столкновения с птицами, среди которых 4 – инцидента. пресс-служба авиакомпании "Россия"

"Самолет совершил посадку в 22.26 в петербургском аэропорту", Напомним, вечером 15 сентября самолет из Антальи совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры.

Фото: Piter.tv