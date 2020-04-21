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Названа дата открытия нового стримингового сервиса HBO MAX, где покажут новых "Друзей"

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Официальный запуск сервиса HBO Max запланирован на 27 мая.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, когда заработает сервис нового стримингового сервиса HBO MAX. Об этом говорится в пресс-релизе медиахолдинга WarnerMedia.

Известно, что официальный запуск запланирован на 27 мая этого года. 

Даже в условиях беспрецедентной пандемии звездная команда HBO Max представит платформу и солидный список программ, которые отличаются разнообразностью

сказано в сообщении

Напомним, что именно на сервисе HBO MAX запланирован выход новых "Друзей". Кроме того, перезапуск ждет сериал "Сплетница".

Подписка на сервис составит $15 в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс снимет фильм-приквел франшизы "Голодные игры".

Видео:HBO Max/YouTube

Теги: кино, культура, сериал друзья
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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