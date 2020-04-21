Названа дата открытия нового стримингового сервиса HBO MAX, где покажут новых "Друзей"

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, когда заработает сервис нового стримингового сервиса HBO MAX. Об этом говорится в пресс-релизе медиахолдинга WarnerMedia.
Известно, что официальный запуск запланирован на 27 мая этого года.
Даже в условиях беспрецедентной пандемии звездная команда HBO Max представит платформу и солидный список программ, которые отличаются разнообразностью
сказано в сообщении
Напомним, что именно на сервисе HBO MAX запланирован выход новых "Друзей". Кроме того, перезапуск ждет сериал "Сплетница".
Подписка на сервис составит $15 в месяц.
Ранее мы сообщали о том, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс снимет фильм-приквел франшизы "Голодные игры".
Видео:HBO Max/YouTube
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