На выплату ипотеки за однушку в России нужно почти 11 лет

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование и выяснили, что для погашения ипотеки за однокомнатную квартиру на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет. Об этом сообщила "Газета.Ru".
Для того, чтобы погасить ипотеку за 10 лет и 6 месяцев, нужно внести первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры. А затем полностью отдавать одну из зарплат.
За два года и восемь месяцев расплатиться по ипотеке могут семьи из Челябинской области, на втором месте – жители Краснодарского края. Там для погашения жилищного кредита нужно три года, а Пермском крае – три года и три месяца.
В Петербурге при этом на погашение ипотеки за однушку понадобится 10 лет.
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых.
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