Мозговую работу улучшает массаж ушных раковин, головы и воздействие на зону шеи и воротниковую зону.

Назван способ улучшить работу мозга без лекарств. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов", рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Важно, чтобы мозг снабжался кровью. От этого зависят память, реакция и внимание. Нарушения могут быть связаны с чрезмерной нагрузкой, усталостью и стрессом. Массаж является хорошей профилактикой в таких ситуациях. Массировать можно не только ушные раковины, голову и зону вокруг шеи. Кровообращение в мозг улучшается благодаря массажу кистей и стоп. Для профилактики инсультов людям часто делают укалывание в эти места до появления крови.

Воздействие на точки должно быть мягким и достаточно комфортным. Только в этом случае будет польза от массажа. Важно, что процедура не должна превышать болевой порог. Интенсивность необходимо снизить при возникновении неприятных ощущений.

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Видео: YouTube / Mental Massage