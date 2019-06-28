Эксперты: петербуржцы любят передвигаться по городу на электросамокатах и электровелосипедах

Самыми непопулярными средствами передвижения пока что остаются сегвей, электроскейт и моноколесо.

Аналитики назвали самый популярный вид компактного транспорта в России. Об этом сообщили специалисты центра сервиса размещения объявлений "Авито".

Большая часть граждан (более 50%) свое предпочтение отдают гироскутерам. Наибольшую популярность он имеет в Саратов, на который пришлось 94% покупок. Вторую строчку заняли электросамокаты и электровелосипеды. Их покупают более 30% россиян. Особенно данные виды передвижения любят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

Самыми непопулярными пока что остаются сегвей, электроскейт и моноколесо. Суммарно они набрали чуть более 3% голосов. Специалисты объясняют это тем, что для успешной езды на данных средствах передвижения нужно обладать хорошим чувством баланса.

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