Назван расширенный список игроков российской сборной на Кубке мира

На данный момент в составе 17 игроков.

Во вторник. 24 сентября, в сети появился расширенный список игроков российской сборной на Кубке мира в Японии. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Спорт-Экспресс".

Так, среди связующих значатся Дмитрий Ковалев и Сергей Гранкин. В доигровщиках Антон Карпухов, Антон Семышев, Федор Воронков, Ярослав Подлесных и Андрей Сурмачевский. Среди блокирующих Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин и Дмитрий Мусэрский. Диагональные: Павел Круглов и Денис Земченок. Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев и Роман Мартынюк.

Отметим, что Егор Клюка, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Виктор Полетаев, Александр Бутько и Игорь Кобзарь не будут играть на Кубке. По данным СМИ, они готовятся к клубному сезону.

Кубок мира в Японии стартует 1 октября.

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Фото:pixabay