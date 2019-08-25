Ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной железы

Одним из них является низкий уровень сахара в крови.

Ученые из Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна назвали ранние симптомы онкологии поджелудочной железы. Одним из них является низкий уровень сахара в крови. Это происходит из-за того, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин, пишет CNN.

Рак поджелудочной железы считается самым трудным видом рака для выявления. Пока опухоль маленьких размеров, симптомы болезни не проявляются. По мере роста опухоль может забивать капилляры в печени, а также вызывать сильные боли в спине.

Сейчас ученые пытаются понять процесс роста и распространения раковых клеток. Другое направление исследований — поиск биомаркеров рака в простых анализах мочи и крови.

Ранее мы писали, что российские ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких.

Видео: YouTube / UCLA Health