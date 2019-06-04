Стало известно, в каком месяце дешевле всего купить кроссовки

Эксперты выяснили, что цены на спортивную обувь начинают падать в мае.

Эксперты сервиса "Юла" выяснили, в каком месяце дешевле всего купить кроссовки. Оказалось, что цены на спортивную обувь начинают падать в мае из-за большого спроса покупателей.

Так, в мае россияне стали интересоваться в 1,8 раза чаще кроссовками, чем в феврале. В связи с чем средняя цена на спортивную обувь упала на 13 % и составила 2,2 тысячи рублей.

Самыми популярными оказались летние кроссовки, на них приходится 60 % от всего количества объявлений. На втором месте разместились демисезонные (38 %), на третьем зимние — 2 % от всего рынка.

Среди брендов лидирует Nike (37% объявлений), затем следует Adidas (30%) и Asics (22%).

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Видео: YouTube / GQ Russia