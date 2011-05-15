Назначены новые главные внештатные специалисты Комитета по здравоохранению

Все три специалиста работают в медучреждениях.

В Петербурге назначили трех главных внештатных специалистов комитета по здравоохранению. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Татьяна Первунина, Директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова, доктор медицинских наук назначены главным внештатным специалистом педиатром. Также она является профессором кафедры педиатрии Медицинского факультета СПбГБУ.

Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Северин Гречаный стал главным внештатным детским специалистом психиатром.

Еще одно новое назначение — главный внештатный детский специалист по паллиативной медициной помощи. Место занял Александр Ли. Он работает заместителем главного врача СПб ГБУЗ "Детская городская больница №22".

Фото: Piter.tv