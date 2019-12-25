Навка рассказала об их с Песковым состоянии здоровья

Фигуристка призналась, что у ее мужа "ситуация немного сложнее".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об их с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, состоянии здоровья. Пост появился на странице в Instagram фигуристки.

На днях у Навки и Пескова подтвердили COVID-19 и сразу госпитализировали. По словам спортсменки, вирус обнаружили практически при первых симптомах, поэтому удалось вовремя предпринять меры и избежать осложнений. Сейчас Навка идет на поправку. "Температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать", - написала Татьяна, заявив, что у супруга "ситуация немного сложнее".

Навка попросила людей не паниковать и прислушиваться к своему организму. Она отметила, что у всех симптомы разные. У нее подскочила высокая температура, сейчас она совсем не чувствует запахи. У Пескова несколько дней была небольшая температура.

Ранее Мурашко рассказал о состоянии здоровья Мишустина.

Фото: Instagram / tatiana_navka