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Мурашко рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Сегодня, 15:27
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matveyvn

Мурашко рассказал о состоянии здоровья Мишустина

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Премьер идёт на поправку.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьера Михаила Мишустина, у которого выявили коронавирус.

Глава Минздрава отметил, что председатель правительства идёт на поправку и есть надежда, что уже на следующей неделе он вернётся к работе в кабмин.

Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее в России выросла смертность от алкоголя во время пандемии коронавируса.

Теги: минздрав, мишустин, мурашко, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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