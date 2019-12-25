Мурашко рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьера Михаила Мишустина, у которого выявили коронавирус.
Глава Минздрава отметил, что председатель правительства идёт на поправку и есть надежда, что уже на следующей неделе он вернётся к работе в кабмин.
Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Ранее в России выросла смертность от алкоголя во время пандемии коронавируса.
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