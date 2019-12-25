Российский оппозиционер опубликовал новый пост из немецкой клиники "Шарите".

Алексей Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления. Российский оппозиционер находится на реабилитации в берлинской клинике Шарите". Он разместил в собственном Instagram-аккаунте заявление о том, что еще недавно у него возникали сложности с речью, узнаванием людей. Он отметил, что на этом фоне проблемы с использованием гаджетов или тем, чтобы налить себе воды - "сущая ерунда". К пациенту каждое утро приходил врач, который просил его написать какое-нибудь слово.

Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Алексей Навальный, российский оппозиционер

По словам блогера, он не знал, как выразить медика свое отчаяние, поэтому молчал. Это один из поздних этапов восстановления, который навальный помнит. Оппозиционер отметил, что сейчас у него все еще трясутся ноги, когда он спускается по лестнице.



