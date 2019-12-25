Председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" рассказала о своих эмоциях по поводу проекта Музея блокады

В Музее обороны и блокады Ленинграда представили новую концепцию развития, которая была разработана по поручению президента Владимира Путина. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, музей должен превратиться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба, а Соляной городок обретет свой исторический облик. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Концепция великолепная, концепция большая и рассчитанная на будущие поколения. И главное, что она продумана очень хорошо. Она сделана и по годам, и по направлениям, что нужно показывать. Очень хорошо, что там будет библиотека большая, где люди могут заниматься

Елена Тихомирова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда"