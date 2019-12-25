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Председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" рассказала о своих эмоциях по поводу проекта Музея блокады
Сегодня, 17:39
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" рассказала о своих эмоциях по поводу проекта Музея блокады

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Новая концепция развития музея была представлена на основе итогов встречи с ветеранами в январе текущего года. Она предусматривает создание уникальных экспозиций, которые будут включать в себя как артефакты времен блокады Ленинграда, так и современные технологии.

В Музее обороны и блокады Ленинграда представили новую концепцию развития, которая была разработана по поручению президента Владимира Путина. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, музей должен превратиться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба, а Соляной городок обретет свой исторический облик. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Концепция великолепная, концепция большая и рассчитанная на будущие поколения. И главное, что она продумана очень хорошо. Она сделана и по годам, и по направлениям, что нужно показывать. Очень хорошо, что там будет библиотека большая, где люди могут заниматься

Елена Тихомирова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда"

Ранее сообщалось, что музей блокады Ленинграда станет центром всероссийского масштаба.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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