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Настоящий Дональд Трамп: ветер раскрыл тайную лысину президента

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В сети набирает популярность ролик с лысой головой Трампа.

Камера видеооператора поймала забавный момент, который раскрыл необычную прическу президента Америки. Порыв ветра показал "секреты" знаменитой укладки Дональда Трампа.

Инцидент случился в аэропорту, когда президент США поднимался по трапу самолета. Сильный ветер поднял уложенные волосы главы, а под ними обнаружилась обширная лысина. Стоит отметить, что обычно Трамп предусматривает подобные случаи и носит головной убор, однако на этот раз что-то пошло не так. 

Пользователям сети понравился ролик, его посмотрело уже более 100 тысяч человек. Комментаторы пишут: "Это все равно, что увидеть Дарта Вейдера без шлема", "О большем и мечтать было нельзя!", "Это самый фейковый человек на планете".

Видео: Piter.tv

 

Теги: видео трампа , лысый трамп , новости общества , трамп
Категории: Лента новостей Общество

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