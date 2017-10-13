Настоящий Дональд Трамп: ветер раскрыл тайную лысину президента

В сети набирает популярность ролик с лысой головой Трампа.

Камера видеооператора поймала забавный момент, который раскрыл необычную прическу президента Америки. Порыв ветра показал "секреты" знаменитой укладки Дональда Трампа.

Инцидент случился в аэропорту, когда президент США поднимался по трапу самолета. Сильный ветер поднял уложенные волосы главы, а под ними обнаружилась обширная лысина. Стоит отметить, что обычно Трамп предусматривает подобные случаи и носит головной убор, однако на этот раз что-то пошло не так.

Пользователям сети понравился ролик, его посмотрело уже более 100 тысяч человек. Комментаторы пишут: "Это все равно, что увидеть Дарта Вейдера без шлема", "О большем и мечтать было нельзя!", "Это самый фейковый человек на планете".

Видео: Piter.tv