Накануне в Instagram Настасьи Самбурской появился снимок после спектакля, на котором у актрисы накрашенные и взъерошенные брови.
Звезда подписала фотографию следующим образом: "Публика в зале прекрасная! Спасибо! Контактов бровиста не дам, эмигрировал".
Поклонники не оценили такого "творения" и сопроводили пост актрисы волной критики. Некоторые пользователи назвали снимок "позором Инстаграма".
Впрочем, Настасья с недоброжелателями борется постоянно. И, возможно, иногда специально эпатирует публику.
Фото: Instagram/samburskaya
Настасья Самбурская шокировала поклонников своими бровями
Известная актриса и начинающая певица Настасья Самбурская вновь вызвала шквал эмоций в свою сторону от фанатов. На этот раз причиной негодования пользователей сети стал снимок после спектакля, на котором у актрисы весьма странные брови.
Накануне в Instagram Настасьи Самбурской появился снимок после спектакля, на котором у актрисы накрашенные и взъерошенные брови.