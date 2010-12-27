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Настасья Самбурская шокировала поклонников своими бровями
Сегодня, 21:08
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TretyakovaS
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Настасья Самбурская шокировала поклонников своими бровями

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Известная актриса и начинающая певица Настасья Самбурская вновь вызвала шквал эмоций в свою сторону от фанатов. На этот раз причиной негодования пользователей сети стал снимок после спектакля, на котором у актрисы весьма странные брови.

Накануне в Instagram Настасьи Самбурской появился снимок после спектакля, на котором у актрисы накрашенные и взъерошенные брови.

Звезда подписала фотографию следующим образом: "Публика в зале прекрасная! Спасибо! Контактов бровиста не дам, эмигрировал".

Поклонники не оценили такого "творения" и сопроводили пост актрисы волной критики. Некоторые пользователи назвали снимок "позором Инстаграма".



Впрочем, Настасья с недоброжелателями борется постоянно. И, возможно, иногда специально эпатирует публику. 

Фото: Instagram/samburskaya

Теги: настасья самбурская , новости звезд , самбурская инстаграм
Категории: Новости шоу-бизнеса

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