Настасья Самбурская шокировала поклонников своими бровями

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Известная актриса и начинающая певица Настасья Самбурская вновь вызвала шквал эмоций в свою сторону от фанатов. На этот раз причиной негодования пользователей сети стал снимок после спектакля, на котором у актрисы весьма странные брови.