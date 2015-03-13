Народная милиция ЛНР: польские наемники понесли серьезные потери в Камышевахе

В боевых действиях со стороны подразделений противника использовались минометы 60-мм калибра и беспилотники.

Наемники из Польши понесли существенные потери, сражаясь на украинской стороне под Камышевахой. Об этом сообщил командир казачьего полка Народной милиции ЛНР корреспонденту РИА Новости.

По данным руководителя, в населенном пункте орудует целый отряд польских наемников. Российские военнослужащие четко слышали польскую речь при обороне объектов.

Известно, что в распоряжении поляков были минометы 60-мм калибра и беспилотники, однако это не помогло им избежать поражения.

Ранее мы сообщили о том, что украинские боевики обстреливают администрацию Донецка.

Видео: Telegram / РИА Новости