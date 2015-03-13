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Народная милиция ЛНР: польские наемники понесли серьезные потери в Камышевахе

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В боевых действиях со стороны подразделений противника использовались минометы 60-мм калибра и беспилотники.

Наемники из Польши понесли существенные потери, сражаясь на украинской стороне под Камышевахой. Об этом сообщил командир казачьего полка Народной милиции ЛНР корреспонденту РИА Новости. 

По данным руководителя, в населенном пункте орудует целый отряд польских наемников. Российские военнослужащие четко слышали польскую речь при обороне объектов. 

Известно, что в распоряжении поляков были минометы 60-мм калибра и беспилотники, однако это не помогло им избежать поражения. 

Ранее мы сообщили о том, что украинские боевики обстреливают администрацию Донецка.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, лнр, польша, спецоперация
Категории: Лента новостей, Видео, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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