Глава СВР России призвал Киев выполнять Минские соглашения.

Глава российской Службы по внешней разведке Сергей Нарышкин заявил, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении Украины. Такой позицией специалист поделился в эфире телеканала "Россия-24". По словам гостя программы, Запад говорит "Опасную ложь" по якобы существующим планам вторжения РФ на территорию соседнего государства. Нарышкин добавил, что фейк-ньюс стали распространяться с другого берега Атлантического океана, а далее - через европейскую прессу.

У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

По мнению аналитика, реальной и основной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между киевским режимом и непризнанными самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками на Донбассе. Глава СВР РФ отметил, что урегулировать напряженность в регионе можно только за счет дипломатии, а также реализацию минских соглашений.

Дочь Навального получила за отца премию имени Сахарова.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

