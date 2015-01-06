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Напротив гостиницы "Прибалтийская" столкнулись байкер и автомобилист
Сегодня, 19:29
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Напротив гостиницы "Прибалтийская" столкнулись байкер и автомобилист

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Владелец мотоцикла получил травмы.

Сегодня, 12 июня, на Васильевском острове произошла серьезная авария с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла. По информации Piter.tv, оба водителя пострадали.

Машины столкнулись на улице Кораблестроителей около гостиницы "Прибалтийская". Мужчин госпитализировали. Оба сейчас находятся в состоянии средней тяжести. 

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Началась проверка.

Ранее на Piter.tv: oколо Пантелеймоновского моста петербурженка попала под автобус.

Фото: Piter.tv

Теги: mercedes, авария, байкер и мотоциклист, гостиница балтийская, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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