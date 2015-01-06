Напротив гостиницы "Прибалтийская" столкнулись байкер и автомобилист

Сегодня, 12 июня, на Васильевском острове произошла серьезная авария с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла. По информации Piter.tv, оба водителя пострадали.
Машины столкнулись на улице Кораблестроителей около гостиницы "Прибалтийская". Мужчин госпитализировали. Оба сейчас находятся в состоянии средней тяжести.
На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Началась проверка.
Ранее на Piter.tv: oколо Пантелеймоновского моста петербурженка попала под автобус.
Фото: Piter.tv
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