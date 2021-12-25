Напротив Морского собора в Кронштадте откроют сад-трансформер

Работы планируются на конец июля.

Сегодня, 19 июля, в Комитете по благоустройству Петербурга сообщили о намерениях построить сад-трансформер напротив Морского собора в Кронштадте.

Работы планируются на конец июля. На площади появится рулонный газон, повторяющий узор плитки. В кашпо высадят декоративные кустарники, однолетние цветы и травы. Кроме того, на участке разместят скамейки и урны.

В цветочном оформлении будут преобладать синие и голубые тона. Таким образом специалисты подчеркнут "морской характер" места.

Ранее мы рассказывали о том, что работы по благоустройству Удельного парка начнутся в 2024 году.

Фото: Комитет по благоустройству по Петербургу