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Напротив Морского собора в Кронштадте откроют сад-трансформер
Сегодня, 20:38
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Напротив Морского собора в Кронштадте откроют сад-трансформер

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Работы планируются на конец июля.

Сегодня, 19 июля, в Комитете по благоустройству Петербурга сообщили о намерениях построить сад-трансформер напротив Морского собора в Кронштадте. 

Работы планируются на конец июля. На площади появится рулонный газон, повторяющий узор плитки. В кашпо высадят декоративные кустарники, однолетние цветы и травы. Кроме того, на участке разместят скамейки и урны. 

В цветочном оформлении будут преобладать синие и голубые тона. Таким образом специалисты подчеркнут "морской характер" места. 

Ранее мы рассказывали о том, что работы по благоустройству Удельного парка начнутся в 2024 году.

Фото: Комитет по благоустройству по Петербургу

Теги: благоустройство сада, кронштадтский морской собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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