Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении хулиганов, напавших на подростка и мужчину

Напавшие на подростка с шокером и ракетницей предстанут перед судом

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя и 23-летнего уроженца Ростова-на-Дону. Они обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), пунктам "а", "в" части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнему). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте этого года на Большом Сампсониевском проспекте фигуранты из хулиганских побуждений напали на 17-летнего подростка, распылив ему в глаза перцовый баллончик, выстрелив из ракетницы и ударив электрошокером.

В этот же день, но уже в Мурино, они повторили тоже самое с 42-летним жителем Ленинградской области.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура предупредила жителей Ленобласти о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

Видео: прокуратура Петербурга