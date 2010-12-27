Нападающий "Зенита" стал воспитателем в детском саду

Футболист выбрал для работы детский сад №44 Василеостровского района.

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный стал воспитателем в детском саду. Об этом в понедельник 7 мая рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Футболист выбрал для работы детский сад №44 Василеостровского района. Временная смена "должности" связана с тем, что Антон Заболотный принимает участие в благотворительной акции "ДавайДавай". Футболист собирает деньги для лечения новорожденного мальчика из Ростовской области Макара Аксенова.

Раньше в этой акции приняли участие другие спортсмены. Например, Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни на один день стал парикмахером, Кришито вжился в роль циркового артиста, Владислав Радимов работал спасателем, а Дзюба – кондуктором автобуса.

Фото: Twitter ФК "Зенит".