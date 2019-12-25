Намибия открыла границы для туристов из России

Еще одна страна открыла границы для иностранных туристов. По сообщению Российской ассоциации туроператоров, Намибия разрешила путешественникам из других стран въезжать на территорию. Однако съема посещения Намибии выглядит сложной.
По прибытию в страну туристу необходимо будет показать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Срок документа не должен превышать 72 часов. При этом въезд в государство возможен только через главный международный аэропорт в Виндхуке.
В аэропорту придется заполнить анкету о состоянии здоровья. Затем туристов ожидается термометрия. При подозрительных признаках путешественника заставят пройти платный тест на COVID-19. Иностранцам понадобится медицинская страховка, которая покрывает лечение и неожиданное пребывание в отеле, а также номер местного оператора связи, который будет контролироваться властями Намибии.
Из аэропорта гость будет отправлен сразу по месту проживания, одобренному Советом по туризму и сертифицированным министерством здравоохранения.
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами.
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