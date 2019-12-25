Намибия открыла границы для туристов из России

В АТОР объяснили схему въезда иностранцев в страну.

Еще одна страна открыла границы для иностранных туристов. По сообщению Российской ассоциации туроператоров, Намибия разрешила путешественникам из других стран въезжать на территорию. Однако съема посещения Намибии выглядит сложной.

По прибытию в страну туристу необходимо будет показать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Срок документа не должен превышать 72 часов. При этом въезд в государство возможен только через главный международный аэропорт в Виндхуке.

В аэропорту придется заполнить анкету о состоянии здоровья. Затем туристов ожидается термометрия. При подозрительных признаках путешественника заставят пройти платный тест на COVID-19. Иностранцам понадобится медицинская страховка, которая покрывает лечение и неожиданное пребывание в отеле, а также номер местного оператора связи, который будет контролироваться властями Намибии.

Из аэропорта гость будет отправлен сразу по месту проживания, одобренному Советом по туризму и сертифицированным министерством здравоохранения.

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами.