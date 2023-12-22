Более 1 трлн налоговых платежей поступило в бюджет Петербурга в 2023 году

Доля налогов в общей сумме доходов бюджета составила примерно 90%.

В бюджет Петербурга на наступающий 2023 год поступило около 1,15 трлн рублей налоговых платежей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе расширенного заседания коллегии УФНС 1 марта.

Доля налогов в общей сумме доходов бюджета составила примерно 90%. По сравнению с предыдущим периодом, доход от налоговых платежей, полученных от предприятий города, увеличился примерно на 60 млрд рублей.

Градоначальник также отметил, что целью города является достижение доходов в размере 1,5 трлн рублей до 2026 года.

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