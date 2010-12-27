Налоговая служба Выборга проведет день открытых дверей

В рамках акции "День открытых дверей" в налоговых инспекциях России для каждого налогоплательщика организуют индивидуальную экскурсию на предмет имущественных налогов и онлайн-сервисов ФНС.

В предстоящие пятницу и субботу, 9 ноября (с 09.00 до 18.00) и 10 ноября (с 10.00 до 15.00) каждый желающий сможет подробнее осведомиться о порядках исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Подобные мероприятия пройдут по всей стране в рамках акции "День открытых дверей" в налоговых инспекциях России. Для каждого налогоплательщика организуют индивидуальный экскурс на предмет имущественных налогов и онлайн-сервисов ФНС России.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц". При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет (ИНН).

Для выборжан "День открытых дверей" пройдет по адресу: г. Выборг, ул. Гагарина, д.27а, 1 этаж, операционный зал инспекции.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО