Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
ФНС просит признать банкротом НПО "Карат" из-за долга на 91 миллионов рублей‍
Сегодня, 17:38
0
alexandra08
87

ФНС просит признать банкротом НПО "Карат" из-за долга на 91 миллионов рублей‍

0
 
 

Согласно данным Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, заявление было подано в пятницу, 27 июля.

Федеральная налоговая служба просит признать банкротом научно-производственное объединение "Карат". Об этом сообщает АБН.

ФНС подала иск о банкротстве НПО "Карат". Согласно данным Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, заявление было подано в пятницу, 27 июля. Сумма требований составляет около 91,15 миллионов рублей.

Напомним, "Карат" создали в 1991 году. Специалисты научно-производственного объединения разрабатывают и производят приборы для авиационных, морских и наземных носителей. Среди заказчиков предприятия были "Машиностроительный завод "Арсенал",  "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь" и другие.

Фото: pixabay.com

Теги: арбитражный суд , иск , нпо карат , федеральная налоговая служба , фнс
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5