ФНС просит признать банкротом НПО "Карат" из-за долга на 91 миллионов рублей‍

Согласно данным Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, заявление было подано в пятницу, 27 июля.

Федеральная налоговая служба просит признать банкротом научно-производственное объединение "Карат". Об этом сообщает АБН.

ФНС подала иск о банкротстве НПО "Карат". Согласно данным Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти, заявление было подано в пятницу, 27 июля. Сумма требований составляет около 91,15 миллионов рублей.

Напомним, "Карат" создали в 1991 году. Специалисты научно-производственного объединения разрабатывают и производят приборы для авиационных, морских и наземных носителей. Среди заказчиков предприятия были "Машиностроительный завод "Арсенал", "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь" и другие.

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