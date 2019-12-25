Ветеранам Великой Отечественной войны подарят мультиварки.

Накануне Дня Победы ветеранов Ленобласти поздравят с праздником автоволонтеры. Им вручат мультиварки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Самое важное, что это – инициатива самой молодежи – сообщества единомышленников и патриотов нашей страны. Марина Григорьева, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области

Стартуют участники проекта 8 мая на АЗС "Газпромнефть", где каждый экипаж будет заправлен топливом и получит в дорогу кофе.

Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев.

Фото: Piter.tv