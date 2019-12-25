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Накануне Дня Победы ветеранов Ленобласти поздравят с праздником автоволонтеры
Сегодня, 12:37
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nastya960

Накануне Дня Победы ветеранов Ленобласти поздравят с праздником автоволонтеры

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Ветеранам Великой Отечественной войны подарят мультиварки.

Накануне Дня Победы ветеранов Ленобласти поздравят с праздником автоволонтеры. Им вручат мультиварки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Самое важное, что это – инициатива самой молодежи – сообщества единомышленников и патриотов нашей страны.

Марина Григорьева, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области

Стартуют участники проекта 8 мая на АЗС "Газпромнефть", где каждый экипаж будет заправлен топливом и получит в дорогу кофе. 

Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ветераны, подарки
Категории: Лента новостей,

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