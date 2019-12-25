Накануне Дня Победы ветеранов Ленобласти поздравят с праздником автоволонтеры. Им вручат мультиварки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Самое важное, что это – инициатива самой молодежи – сообщества единомышленников и патриотов нашей страны.
Марина Григорьева, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области
Стартуют участники проекта 8 мая на АЗС "Газпромнефть", где каждый экипаж будет заправлен топливом и получит в дорогу кофе.
Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев.
Фото: Piter.tv
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