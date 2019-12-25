Ученые обнаружили вещество, которое эффективнее справляется с раковыми клетками, чем ингибиторы белка.

Найдено природное лекарство от рака. Об этом рассказали ученые из Медицинского университета Южной Каролины в США. Они опубликовали соответствующее исследование в пресс-релизе на MedicalXpress. В работе специалисты проанализировали эффективность вещества, которое выделяют морские губки. В будущем его можно будет использовать для того, чтобы останавливать рост раковых клеток шейки матки.

Известно, что потенциально полезные губки обитают в заливе Манадо в Индонезии. Они ведут прикрепленный образ жизни. Существа выделяют манзамин А, который может уничтожать раковые клетки в четырех различных клеточных линиях рака шейки матки. Также веществом останавливает рост новообразований и вызывает гибель отдельных клеток. Однако оно не ликвидирует нормально функционирующие клетки. Ученые смогли установить, что манзамин А снижает высокие уровни экспрессии специфического белка. Эти процессы наблюдаются при онкологических заболеваниях. Манзамин А имеет схожую структуру с ингибиторами белка, но обладает в 10 раз большей эффективностью. В планах исследователей проверить действие вещества на животных, а затем организовать клинические испытания на людях.

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