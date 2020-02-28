Найдено подтверждение теории Хокинга об аномальных свойствах черных дыр

Известный физик-теоретик предложил ее еще в 1974 году.

Ученые из Университета Сассекса впервые доказали, что черные дыры способны оказывать давление на окружающую среду. Такую теорию выдвинул еще в 1974 году известный физик-теоретик Стиен Хокинг. Однако до сих пор это была лишь теория. Результаты исследования физиков опубликованы в журнале Physical Review D.

Открытие сделали ученые Ксавье Кальме и Фолкерт Кейперс и это произошло случайно. Физики занимались расчетами, которые связаны с природой черных дыр Шварцшильда. Это простейшая черная дыра, в которой не вращается сердечник. У такой черной дыры имеются сингулярность и горизонт событий. Но в ходе исследования выяснилось, что эти черные дыры являются более сложными термодинамическими системами. Они в том числе обладают температурой и давлением.

В результате оказалось, что к появлению давления в черных дырах может приводить квантовая гравитация. Для физиков это оказалось полной неожиданностью. Однако исследователи пока не нашли точного ответа на вопрос о том, что вызывает давление. Ученые отмечают, что давление обладает отрицательным значением. Это значит, что при подобных условиях черная дыра будет сокращаться, а не расти, что согласуется с предсказанием Хокинга.

"Знаменательная интуиция Хокинга сказала нам о том, что черные дыры не являются черными, но имеют спектр излучения, очень похожий на спектр излучения черного тела. Это делает черные дыры идеальной лабораторией для исследования взаимодействия между квантовой механикой, гравитацией и термодинамикой", - сказал Ксавье Кальме.

Ранее мы писали, что змеи могли произойти от животных, которые выжили после падения астероида.

Фото: pixabay