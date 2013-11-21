Змеи могли произойти от животных, которые выжили после падения астероида

Астероид, который убил динозавров, врезался в Землю 66 млн лет назад.

Ученые проанализировали окаменелости различного возраста, а также генетические различия между современными змеями и их предками. Сделано это было для реконструкции их эволюции. Ученые сделали вывод, что змеи могли произойти от животных, которым удалось выжить после падения гигантского астероида на Землю. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Отметим, что астероид врезался в Землю примерно 66 млн лет назад, погубил динозавров и других животных, но некоторым выжить удалось. Авторы исследования отмечают, что змеям помогли способности укрываться под землей и обходится без пищи долгое время. После этого вымирание их конкурентов, включая змей мелового периода и самих динозавров, позволило змеям занять новые ниши, переселиться в новые места обитания. .

Постепенно разнообразие змей стало увеличиваться, появились гадюки, кобры, питоны, удавы. Все они стали осваивать новую добычу и новые места обитания. Оказывается, что после удара астероидов изменилась форма позвонков змей. Произошло этого из-за исчезновения линий мелового периода и появления новых групп, включая гигантских морских змей длиной до 10 метров.

Предполагается, что предок современных видов змей обитал где-то в Южном полушарии.

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