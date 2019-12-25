Сибирские ученые предлагают комплексную терапию для лечения COVID- в ЖКТ.

Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике. Об этом рассказали представители Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. Они призывают лечить COVID-19 в кишечнике пациента через комплексное использование противовирусных препаратов, а также наночастиц серебра.

Ученые рассказали, что лечение зараженных со схожими SARS-CoV-2 вирусами предложенным им способом показало свою эффективность. Медикам удалось защитить сердце и легкие подопытных цыплят, которые были инфицированы бронхитом кур. Вирус распространялся через ЖКТ птиц.

Мы взяли сугубо респираторный вирус...когда мы применили препараты, работающие в ЖКТ, то защитили легкие от действия вируса Василий Афонюшкин, сотрудник лаборатории фармакогеномики

По данным ученых, новая технология позволяет улучшить подходы к лечению коронавируса, а также в его профилактике.

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