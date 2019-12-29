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Находчивость: на видео попали коммунальщики, которые закидывают снег под машины

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Коммунальщики не смогли найти другого места.

Очевидцы поделились в соцсетях видео, как именно коммунальщики убирают снег на Новочеркасском проспекте. 

Петербуржцы наблюдали: дворники набирали снег в лопаты и закидывали либо под машины, либо на дорогу. В комментариях некоторые отметили, что выкидывать на дорогу немного снега логично — машины часто ездят по месту, и снег быстрее тает. Однако некоторые напомнили, что в снегу реагенты, и подсовывать его под авто не очень хорошая идея.

Ранее мы писали, что инспекторы заповедника "Нижне - Свирский" борются с любителями зимней рыбалки.

Видео: "Вконтакте" / "Неизданное  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Теги: зима в петербурга, коммунальщики, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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