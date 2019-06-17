Наезд на школьника на Лермонтовском проспекте попал на видео

Мальчик пытался убежать от надвигающейся беды.

В Петербурге наезд иномарки на пешехода попал на камеры видеонаблюдения. Красная машина на большой скорости столкнулась с ребенком на пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 июня около трех часов дня. Мальчик заметил несущийся автомобиль и попытался избежать столкновения. Однако, сбежать от транспортного средства у него не вышло.

По данным пресс-службы ГИБДД, ДТП произошло около 21 дома по Лермонтовскому проспекту. Пострадал восьмиклассник. Сейчас жертва невнимательности водителя госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса. Состояние пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Известно, что за рулем "Шкоды" находился водитель 1994-го года рождения. Шофер управлял машиной в трезвом состоянии.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Славы перевернулась машина.

Видео и фото: Вконтакте/Дорожный инспектор