Над Петербургом прошлой ночью можно было увидеть северное сияние

Небо светилось оттенками зеленого.

Прошлой ночью над Петербургом жители увидели северное сияние. Наблюдательные горожане увидели зеленые волны в небе. Об этом сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото".

Северное сияние на Васильевском острове, Санкт-Петербург, в ночь с 3 на 4 сентября", – говорится в подписи к кадрам. Пользователь tg-канала "Астро Фото Болото"

Сегодня горожане смогут увидеть искусственные огоньки в небе. В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности на башне "Лахта Центр" включат подсветку. Ранее на Piter.tv: стало известно, когда петербуржцы дождутся бабьего лета.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото