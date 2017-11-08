Над Ленинским проспектом петербуржцы увидели северное сияние

Север Петербурга вечером 7 ноября смог увидеть Полярное сияние.

Над акваторией Финского залива с половины десятого вечера 7 ноября жители северных городов смогли наблюдать уникальное природное явление. Северное сияние появилось и было заметно и на территории Санкт-Петербурга. В Сети стали доступны фотографии очевидцев, которым удалось запечатлеть данное зрелище.

Из-за затянутого облаками неба в городе на Неве редко удается отчетливо наблюдать за данным явлением, однако, вчера была уникальная возможность посмотреть на Полярное сияние в течение часа. Доступ к лучшему обзору получили жители за пределами города, где уровень загрязнения и смога от автомобилей и заводов меньше.

Фото: Вконтакте/Станислав Лиепа

Видео: Instagram/toshibaka