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Над Ленинским проспектом петербуржцы увидели северное сияние

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Север Петербурга вечером 7 ноября смог увидеть Полярное сияние.

Над акваторией Финского залива с половины десятого вечера 7 ноября жители северных городов смогли наблюдать уникальное природное явление. Северное сияние появилось и было заметно и на территории Санкт-Петербурга. В Сети стали доступны фотографии очевидцев, которым удалось запечатлеть данное зрелище. 
 
Из-за затянутого облаками неба в городе на Неве редко удается отчетливо наблюдать за данным явлением, однако, вчера была уникальная возможность посмотреть на Полярное сияние в течение часа. Доступ к лучшему обзору получили жители за пределами города, где уровень загрязнения и смога от автомобилей и заводов меньше. 
 

Фото: Вконтакте/Станислав Лиепа

Видео: Instagram/toshibaka

Теги: безблачно , природное явление , северное сияние
Категории: Новости СПб

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