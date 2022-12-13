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Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы

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Животному удалось подозвать к себе двух тигрят.

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае показал подписчикам в социальных сетях видео материнского "зова" краснокнижной амурской тигрицы к ее потомству. Ролик специалисты получили за счет установленной на территории региона фотоловушки. Изначально дикий зверь решилась осмотреться вокруг, но увидела только заснеженный лес. После этого ей пришлось издать мелодичный и мурчащий звук. Этот ласковый рык повторился несколько раз. Затем к матери приблизились двое тигрят, которым на вид примерно шесть-восемь месяцев. Пока малыша играли на свежем воздухе, тигрица изучила спрятанную видеокамеру. Она убедилась в том, что техника не представляет опасности для нее и потомства.

Ученым "Земли леопарда" удалось получить уникальное видео с тигрицей T64F, которая зовет котят... Можно услышать материнский зов и понаблюдать за "нежностями" хищной мамы к детям.

пресс-служба Нацпарка 

Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников

Теги: амурский тигр, замля леопарда, приморский край, приморье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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