Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы

Животному удалось подозвать к себе двух тигрят.

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае показал подписчикам в социальных сетях видео материнского "зова" краснокнижной амурской тигрицы к ее потомству. Ролик специалисты получили за счет установленной на территории региона фотоловушки. Изначально дикий зверь решилась осмотреться вокруг, но увидела только заснеженный лес. После этого ей пришлось издать мелодичный и мурчащий звук. Этот ласковый рык повторился несколько раз. Затем к матери приблизились двое тигрят, которым на вид примерно шесть-восемь месяцев. Пока малыша играли на свежем воздухе, тигрица изучила спрятанную видеокамеру. Она убедилась в том, что техника не представляет опасности для нее и потомства.

Ученым "Земли леопарда" удалось получить уникальное видео с тигрицей T64F, которая зовет котят... Можно услышать материнский зов и понаблюдать за "нежностями" хищной мамы к детям. пресс-служба Нацпарка

Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников