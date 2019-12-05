Начмед ПНИ из Красного Села подозревается во взятке в 5,5 миллионов рублей

Также он подозревается в превышении должностных полномочий.

Сразу два уголовных дела возбудили в отношении замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчине инкриминируют получение взятки в сумме 5 миллионов 534 400 рублей от предпринимателя за лоббирование интересов при осуществлении поставок продуктов питания.

Также Следком возбудил в отношении начмеда уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии СК, 49-летний подозреваемый умышленно внес недостоверные сведения в карту пациента. Это привело к нарушению его прав и интересов. Подозреваемый задержан.

Ранее в отношении петербуржца возбудили уголовное дело за взятку в Приозерске.

Фото: Piter.TV