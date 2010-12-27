Акция протеста согласована с местными властями.

В среду, 24 июля, в 19:00 на площади Ленина начался митинг против произвола на выборах. Организатором акции выступает лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Как сообщает мобильный корреспондент Piter,TV, на площади собралось уже более тысячи человек. За рамками металлодетекторов толпятся следующие сотни неравнодушных граждан.

Митингующие будут требовать зарегистрировать всех, кого незаконно сняли с выборов кандидатов в муниципальные депутаты, а также отмены выборов в округах, "где по политическим мотивам и вне правового поля не будут допущены кандидаты", — сообщили в официальной группе движения.

Помимо прочего, акция — акт солидарности с москвичами, митингующими за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Фото и видео: Piter.TV