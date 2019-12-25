Стоимость работ – 38,7 млн руб.

На Песочной набережной 9 июля начинается ремонт дороги. Работы пройдут на участке набережной длиной 0,84 км – от улицы Даля до Левашовского проспекта. Работы планируют завершить в середине августа. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

За полтора месяца подрядчику предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, привести в нормативное состояние бордюрные камни. Работы пройдут с поэтапным ограничением движения. Схема объезда размещена на сайте ГАТИ.

Стоимость работ – 38,7 млн руб.

Фото: Piter.tv