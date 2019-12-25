Начальника Военмеда отстранили от должности после вспышки COVID-19

Сейчас в ВМА проводится административное расследование.

Командование Минобороны РФ приняло решение отстранить от занимаемой должности начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-майора медицинской службы Александра Фисуна. Об этом сообщила "Фонтанка".

Сейчас в ВМА проводится административное расследование из-за вспышки коронавируса. По итогам проверки на имя Владимира Путина может быть направлено постановление об увольнении Фисуна.

В конце прошлой недели в Военно-медицинской академии произошла вспышка COVID-19. Позже официально подтвердили 55 случаев заболевания среди курсантов.

Сергей Шнуров ранее направил в ВМА 15 тысяч медицинских масок и тысячу респираторов.

Фото: ВК/ ★★★ВМедА★★★