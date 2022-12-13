Начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю рассказал о взрыве в Чите

Николай Басов рассказал о спасении в городе девяти человек.

Глава ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов днем 9 марта рассказал журналистам подробности об обрушении многоэтажного жилого дома в Чите. Эксперт пояснил прессе, что сотрудники экстренного ведомства спасли из-под завалов девять человек. В этом списке оказались двое несовершеннолетних. Эксперт добавил, что сейчас представители спасательной службы оценивают обследование поврежденной территории. Затем будут начаты ремонтные и восстановительные мероприятия.

Поступила информация по взрыву бытового газа по адресу: поселок Антипиха, город Чита, улица Боровая, 6, соответственно с обрушением кровли и двух квартир. Немедленно к месту события были направлены силы и средства реагирования читинского гарнизона. Николай Басов, глава ГУ МЧС по Забайкалью

Напомним, что ранее прокурор Забайкальского края Максим Ершов уведомил СМИ о том, что по факту хлопка бытового газа в Чите органами региональной прокуратуры проводится проверка. Специалистами будет дана оценка действиям всех специализированных служб, организаций, должностных лиц.

В Чите военных выгнали из части во время приезда губернатора.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России