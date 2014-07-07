В Чите военных выгнали из части во время приезда губернатора

Мобилизованным пришлось стоять на холоде из-за проверки главы Забайкалья.

В Чите военных, прибывших в рамках частичной мобилизации, выгнали с территории базы военной части во время приезда и рабочей проверки губернатора региона Александра Осипова. Об этом сообщили солдаты в социальных сетях. Они уточнили, что местное руководство выразило опасения в том, что военные будут задавать чиновнику неудобные вопросы о снабжении.

Так мы прячемся от Осипова. Нас даже в часть не пускают. один из очевидцев

Военные пояснили, что на территорию военной части отказались пропускать машины снабжения, которые доставляли мобилизованным продовольствие. Некоторые уточнили, что подобный инцидент происходит уже не в первый раз. В сентября мобилизованных мужчин из воинской части на юге города отправили "гулять в поле" для того, чтобы они не пересеклись с губернатором Забайкальского края.

В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей.

Фото и видео: Telegram / BAZA