В Петербурге начальница почты отделалась условным сроком за кражи пособий у пенсионеров

Она похитила деньги у 21 человека на сумму более 848 тысяч рублей.

Начальница филиала "Почты России" в Петроградском районе Петербурга получила наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно за мошенничество и кражи пособий у пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, петербурженка, являлась начальником почтового отделения связи, пользовалась своим служебным положением: она подделывала документы от имени лиц, имеющих право на получение денежных средств. Когда клиенты или пенсионеры не являлись за пособиями, она расписывалась вместо них о получении пособия и забирала деньги себе.

Так она похитила деньги у 21 человека на сумму более 848 тысяч рублей. Женщина должна вернуть денежные средства пострадавшим.

Также вскоре перед судом предстанет гендиректор дома престарелых в Петербурге.

Фото: Piter.tv