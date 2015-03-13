Началась реставрация Церкви Знамения в Пушкине

КГИОП приступил к реставрации Церкви Знамения, входящей в состав ансамбля Императорского Царскосельского Лицея. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Реставрация и ремонт фасадов, крыши, фундаментов и дренажно-ливневой системы здания проводятся за счет средств бюджета Петербурга. Сумма контракта – 117,1 млн. рублей.

В 2020 году в ходе обследования церкви при подготовке проекта реставрации выявлено, что наружные кирпичные стены здания в значительной степени переувлажнены, кирпичная кладка и штукатурная отделка местами разрушены.

При обследовании кровли установлена ее частичная деформация, коррозия и механические повреждения. Стропильная система поражена гнилью, фрагментарно утрачена. Обследование звонницы и барабана купола показало неудовлетворительное состояние деревянной обшивки.

В течение трех столетий цвет фасадов многократно менялся, однако на сегодняшний день фасады церкви приближены к первоначальному виду. Проектом предусмотрено сохранение существующего желтовато-охристого оттенка здания с выделением деталей и откосов белым цветом и окраской кровли в светло-серый цвет.

Завершение реставрации фасада и кровли запланировано в 2024 году. Работы в интерьерах начнутся после 2024 года.

Ранее в Петербурге приступили к реконструкции "Невской мануфактуры".

Фото и видео: КГИОП