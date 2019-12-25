Началась подготовка к строительству высокоскоростной магистрали Петербург-Москва

Петербург "практически начал работу" по проектированию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва ― Петербург. Об этом накануне сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Федеральные средства для проектирование уже получены. В первую очередь нужно будет определиться с вокзалами, на которые будут приходить поезда.
Предстоит большой комплекс подготовительных работ. Мы обязательно посоветуемся с горожанами при проектировании.
заявил Беглов.
Новая магистраль позволит добираться из одной столицы в другую за несколько часов. Время в пути сократится на 1,5-2 часа. Дорога будет проходить через Великий Новгород.
Фото: Piter.TV
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